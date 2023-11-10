Олеся Железняк раскритиковала Анатолия Белого после отмены гастролей в Израиле, об этом сообщает Абзац.

Актриса Олеся Железняк оценила влияние Анатолия Белого на отмену гастролей театра «Ленком» в Израиле. По ее словам, актер слишком преувеличил свою роль в случившемся. Она удивилась невероятной волне ненависти, которая обрушилась на труппу.

«Мне кажется, человек на себя взял много вообще полномочий, это какая-то невероятная гордость внутри него. Не знаю, какими словами назвать, когда ты думаешь, что можешь вот так менять, что называется, ход истории», – рассказала она.

Железняк считает, что подобными действиями Белый только противоречит утверждениям о том, что он выступает за мир во всем мире.

«Мы даже не приехали, мы даже не сделали ничего, а ты уже людей настроил против нас. Сколько там они собрали подписей? Говорили какую-то сумму огромную, чуть ли не пять, а может, и десять тысяч каких-то людей. Так что, получается, ты за мир? Нет, я не верю этому, ты точно не за мир», – заявила она.

Ранее мы писали о том, что актриса Олеся Железняк лишилась роли из-за патриотической позиции.