«Мне нельзя туда ехать»: Газманов объяснил отказ от выступлений в зоне СВО

Олег Газманов придерживается патриотической позиции, однако народный артист не выступает в зоне СВО. Он объяснил, что он не ездит на передовую по решению спецслужб.

Музыкант признался, что на его концерт пришло бы много людей, а большое скопление народа в зоне боевых действий может быть опасным.

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали, что если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек, и не 100 даже», — рассказал он NEWS.ru.

Певец отметил, что очень хотел бы выступить в зоне СВО, но сейчас это сделать «невозможно». По словам Газманова, в Интернете также появилось много фейков по поводу его отказа ехать на передовую.

Газманов назвал своим фронтом новые песни. Он признался, что летел на военном самолете с офицерами, но не стал рассказывать подробности.

Напомним, Олег Газманов анонсировал совместный концерт с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman, и исполнительницей хита «Матушка-Земля» Татьяной Куртуковой.