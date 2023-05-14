Олега Тинькова затравили за поддержку Романа Костомарова

В Сети случился настоящий взрыв. Тонны недоброжелательных отзывов и комментариев обрушились на Олега Тинькова.

Все дело в том, что знаменитый бизнесмен написал слова поддержки к первому посту Романа Костомарова, который фигурист сделал после долгой медийной паузы из-за серьезного заболевания и многочисленных операций.

Однако аудитория Тинькова к такой доброте своего кумира отнеслась критически. Несмотря на то, Олегу хорошо известна борьба за жизнь, победа над лейкемией — раком крови, его поклонники резко-негативно выразили несогласие с бизнесменом.

Причиной такого отношения публики, судя по всему, стали разные политические взгляды олимпийского чемпиона и основателя «Тинькофф-банка».

Сам Олег Тиньков проигнорировал поведение фолловеров и не стал вступать с ними в дискуссию.

Напомним, что Роман Костомаров вышел на связь с поклонниками 8 мая в своем микроблоге, где поблагодарил всех, кто переживал за него и следил за состоянием его здоровья.

Ранее мы писали, что бизнесмен официально поддержал олимпийского чемпиона.