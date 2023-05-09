Олег Тиньков поддержал Романа Костомарова

Знаменитый российский предприниматель, основатель «Тинькофф Банка» выразил искренние слова поддержки в блоге, только что вышедшего в публичное поле Романа Костомарова.

Олег, написал комментарий к первому посту с января этого года, который сделал олимпийский чемпион 8 мая: «Роман, ты спортсмен! Давай, потерпи… будет лучше… я знаю, о чем говорю. Тяжелые времена, но проходит все».

Сам Олег Тиньков является большим борцом и победителем над лейкемией — раком крови. С болезнью бизнесмен отважно боролся 3 года и сумел полностью излечиться в прошлом году.

Ранее мы писали о том, что врачи обнадежили поклонников Романа, хорошими прогнозами о его здоровье.