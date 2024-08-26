Олег Тиньков* призвал Павла Дурова слить переписки пользователей Telegram

Олег Тиньков* (признан иноагентом на территории РФ) призвал Павла Дурова слить переписки пользователей Telegram. Бизнесмен высказался о задержании Дурова в соцсети.

Тиньков* считает, что в «цивилизованном мире» не пользуются мессенджером, созданным Дуровым. Более того, он отметил, что для большинства стран Telegram носит преступный характер. Вот почему, по его мнению, Павел должен сотрудничать с властями.

«Должен ли Telegram сотрудничать с цивилизованными странами — да, должен ли Павел сидеть в тюрьме — нет. Надеюсь, все скоро благополучно разрешится. Я знаю Пашу, он, как и все предприниматели, сложный человек, но утопические мысли не должны лишать его свободы», — высказался бизнесмен.

Тиньков* добавил, что ему нечего скрывать от властей. Он не будет против, если его переписки окажутся в открытом доступе.

Ранее предприниматель посоветовал «Т-Банку» переименоваться в Z Bank. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что депутат Штеффен Котре назвал причиной ареста Павла Дурова борьбу с оппозицией.

*признан иноагентом на территории РФ