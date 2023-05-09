«Нужна адаптация»: врач обнадежила поклонников Костомарова хорошими новостями

О здоровье Романа Костомарова начали поступать обнадеживающие новости.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru заявила, что на данный момент не стоит волноваться о физическом состоянии олимпийского чемпиона. Сейчас тем, кто хочет поддержать Романа, есть смысл обратить внимание на психологическую устойчивость спортсмена.

«Его жизни уже точно ничего не угрожает, но ему психологически будет тяжело адаптироваться к жизни, а так он в стабильном состоянии. В этом смысле всё ок», — сказала Ярцева.

Напомним, что 8 мая Роман впервые после продолжительного молчания опубликовал в соцсетях пост, где поблагодарил всех, кто следил за историей его болезни, переживал и поддерживал.

Чемпион Зимних Олимпийских игр в Турине попал в реанимацию 10 января 2023 года с респираторной инфекцией, после осложнения был подключен к ИВЛ и перенес многочисленные операции, в том числе ампутацию кисти и ступней.