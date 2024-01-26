Актер Иван Жидков вместе с возлюбленной и сыном покинул Россию

Актер Иван Жидков сообщил, что покинул Россию. Вместе с возлюбленной и сыном он улетел за границу. Правда, лишь для отдыха. Сейчас звезда «Солдатов» находится в Таиланде.

В личном блоге артист опубликовал видео с отпуска и рассказал, что они с невестой Марией Чередниченко решили ненадолго уехать из Москвы. Однако это не романтическая поездка. Вместе с парой сейчас маленький сын Ивана. К слову, Мария довольно быстро нашла общий язык с ребенком и прекрасно с ним ладит.

Напомним, что Жидков начал встречаться с Чередниченко в 2022 году. Тогда немногие восприняли новую избранницу актера всерьез. Дело в том, что у него уже ранее были «мимолетные романы». Но сам Иван уверен, что с Марией у него все серьезно. Именно с ней на данный момент он видит счастливое будущее.

К слову, хоть с Жидковым поехал только сын, на самом деле он воспитывает и дочь от актрисы Татьяны Арнтгольц. Девочка родилась в 2009 году, когда звезды были еще в браке. Однако в 2013 году супруги приняли решение о разводе.

Ранее Татьяна Арнтгольц опубликовала редкое фото с дочерью.