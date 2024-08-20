Олег Шепс рассказал, что часто ссорится со старшим братом Александром. Об этом сообщает Газета.Ru.

Участники «Битвы экстрасенсов» Олег и Александр Шепсы еще во время съемок ссорились по пустякам. Некоторые телезрители считали, что конфликты между братьями происходят исключительно до тех пор, пока камеры не выключатся.

Однако, как рассказал Олег Шепс, у них со старшим братом возникают ссоры и за пределами шоу.

«Ревность, наверное, играет роль, какое-то соперничество. Если раньше, пока я рос, я пытался соперничать и конкурировать с ним, но, когда я взошел на свой пьедестал, все поменялось», — объяснил он.

При этом Шепс-младший признался, что несмотря на недомолвки, он относится к брату с уважением.

«Несмотря на все такое соперничество, конкуренцию в чем-то, я его безумно люблю, это мой старший брат», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс оказался замешан в мошенничестве.