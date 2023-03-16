«Олег, прости»: Цыганова сделала Газманову «очень больно» и публично извинилась

Певица Вика Цыганова раскритиковала творчество музыканта Олега Газманова, а потом принесла извинения. Она решила, что сделала артисту «очень больно».

Свои извинения перед Газмановым артистка записала на видео.

«Олег, прости меня, пожалуйста», - произнесла певица и заявила, что у нее не получилось контролировать эмоции и мысли.

Артистка рассказала, что вместе с Газмановым они «многое прошли». Цыганова считает, что мнение о плохих и хороших песнях лучше оставить на суд зрителей.

«Я думаю, тебе очень больно, что я тебя обидела», - обратилась Цыганова к коллеге по сцене. Ее слова приводит сайт aif.ru.

Ранее певица утверждала, что песни Газманова ей «не нужны». Композиции исполнителя «не поднимут на какие-то высокие порывы».