Олег Меньшиков раскритиковал сериал «Актрисы» Федора Бондарчука

Сериал «Актрисы» Федора Бондачука по сценарию Паулины Андреевой стал чуть ли не главной премьерой весны этого года. Проект о закулисной и непростой жизни артисток буквально пестрит звездами отечественной кинематографии, среди них Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Анна Невская, Алексей Гуськов, Анна Снаткина и многие другие. В основной каст вошла также певица Лолита Милявская, для которой многосерийная кинолента стала драматическим дебютом. Однако несмотря на то, что до выхода работы известного режиссера говорили исключительно в положительном ключе, то теперь отзывы сильно разнятся, а рейтинг на «Кинопоиске» ничтожно низок – 6,5.

Как оказалось, не в восторге от «Актрис» остались не только зрители и критики, но и некоторые коллеги Бондарчука. Олег Меньшиков так и вовсе публично нелестно высказался о картине. В YouTube-шоу «TABLE ШОУ» артист вспомнил давний разговор с Бондарчуком и заявил, что ему не нужно было браться за то, в чем не разбирается, а именно лезть в театр.

«Он сказал замечательно: «Слушай, я в театре ничего не понимаю». Честно говоря, смотря этот сериал, я убедился в правдивости его слов. Не в обиду. Слушайте, вообще про театр снять и придумать это очень сложно, это катастрофически сложно. Слава богу, что я не сделал такую попытку», - заявил Меньшиков.

С мнением актера согласились и Дарья Мельникова с Еленой Дмитриевой. По их словам, чтобы снимать о театре, нужно быть внутри него и точно понимать, как его показывать на экране. Федор Бондарчук же такими знаниями не обладал, поэтому и получился не самый лучший проект.

Ранее Лолита Милявская рассказала о съемках в «Актрисах» и самых сложных сценах.