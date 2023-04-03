«Какая его жена счастливая»: Лолита рассказала о романтических съемках с Золотовицким

30 марта состоялась премьера нового сериала Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой «Актрисы» о закулисной жизни звезд. Каст проекта буквально пестрит именитыми представителями киноиндустрии. Однако среди них оказалась и весьма неожиданная артистка. Исполнительница хита «На Титанике» на общих основаниях прошла кастинг и была принята режиссером на роль директора театра.

Сама Лолита призналась, что съемки для нее были довольно тяжелыми, учитывая, что на площадке ей приходилось сталкиваться со знаменитыми актерами с огромным опытом. Вокалистка иногда чувствовала себя не в своей тарелке, но она слушала каждое слово Федора Бондарчука и в итоге со всем справилась.

Самыми сложными для певицы, как оказалось, были романтические сцены с Игорем Золотовицким. В кадре им приходилось целоваться, правда, не используя те техники, что применяются в реальной жизни. Тем не менее, актер каждый раз после этого звонил супруге.

«Дома у Золотовицкого отключили газ. И я думала, какая его жена счастливая. Она набирала его, а он ее. И Золотовицкий рассказывал супруге, на какую кнопку нажать. А я смотрела и думала: «Когда у меня отключается, я сама нажимаю на все эти кнопки. И никто мне не может помочь. Даже если у меня в жизни период с мужиком, я ему все объясняю», - рассказала Лолита Пятому каналу на музыкальной премии «Нового радио».

Отметим, что еще до съемок в сериале «Актрисы» певица была близко знакома со своим партнером по площадке. Они с Игорем дружат уже более 20-ти лет.

Ранее стало известно, что Лолиту попытались обокрасть от имени адвоката.