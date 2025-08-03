Олег Майами выругался матом со сцены на концерте в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

На днях Олег Майами выступил на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо. Однако концерт певца закончился скандалом — как сообщают очевидцы, первым начал Майами. Якобы, музыкант стал обзывать тех, кто не подпевал ему.

После того, как замечание Майами сделал один из посетителей, он сорвался и на него. В ход пошли матерные оскорбления — мужчина был послан.

«Это шутка! Здесь все налегке отдыхают. Если ты напился и себя не контролируешь — уходи отсюда, уходи! Здесь дети получают счастье! Пошел вон отсюда», — прокричал певец.

Позже Майами пришлось извиняться — в соцсетях он выпустил ролик.

«Ребята, я очень редко такие вещи говорю, крайне редко. Поэтому хочу извиниться за сегодняшний инцидент на концерте. Я немножечко сорвался на мужчину, который весь вечер мешал людям отдыхать, сильно напился», — заявил он.

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