«Включил бесстрашие»: певец Олег Майами спас тонувшую женщину в Таиланде

Певец Олег Майами рассказал в соцсетях, что совершил героический поступок. Во время отдыха в Таиланде он спас тонущую женщину.

В не сезон на Пхукете довольно опасно из-за сильных волн. Однако многих погодные катаклизмы не пугают, поэтому они все равно приезжают на курорт. Исключением не стал и Олег Майами, который часто бывает в Таиланде. В личном блоге он рассказал, что надолго запомнит этот отпуск, так как он спас туристку от гибели.

По словам Олега, женщине никто не мог помочь, даже ее друзья. Она застряла между волн без шанса выплыть самостоятельно.

«Я спас женщину... Выхожу из воды, смотрю, что мужики мне что-то показывают, тыкают куда-то пальцем. Я поворачиваюсь, а там женщина застряла между волнами и тонет. <…> Включил бесстрашие, хотя даже не думал об этом, потому что я все-таки разрядник по плаванию. Вообще не думал ни о чем, только о том, чтобы помочь человеку», - поделился артист.

Спасение женщины далось Майами непросто. Он признался, что туристка оказалась «тяжеленькая».

Ранее Николай Должанский вспомнил, как Олега Майами пытались сжечь на «Доме-2».