Олег Майами повысил цену за корпоратив после поцелуев с Бузовой

Певец Олег Майами поднял цену за корпоратив на 800 тыс. рублей после поцелуев с Ольгой Бузовой. При этом артист запрещает упоминать в своих афишах, что он был участником «Дома-2» и шоу «Что было дальше?».

К Новому году Майами поднял стоимость корпоративов с его участием до 2,8 млн рублей. В райдере артиста указано, что отель должен быть обязательно с тренажерным залом. В номере певец просит оставить ПП-продукты, зеркало, видеоприставку с футболом. Также ему нужны листочки и маркеры, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Экс-бойфренд поющей телеведущей просит, чтобы его не ассоциировали на афишах с «Домом-2». Помимо этого, он тщательно проверяет, правильно ли написан его псевдоним из-за частых ошибок.

Напомним, сначала Майами и Бузова записали совместный трек. Его они исполнили на закрытой вечеринке артистки в честь восьмилетия музыкальной карьеры. Не сумев сдержать эмоций, певец притянул к себе Ольгу и поцеловал.

После артист признался, что его и Ольгу связывает только дружба. По словам Майами, им просто больше не с кем целоваться.