Олег и Родион Газмановы заработали на музыкальной компании 65 млн рублей

Певец Олег Газманов и его сын Родион заработали на музыкальной компании 65 млн рублей. Данные за 2023 год узнал Telegram-канал «Звездач».

Источник пишет, что Газмановы владеют ООО «Омг-Промо» - компанией, занимающейся деятельностью в области исполнительских искусств. Ее выручку в 2022 году оценивали в 75 млн рублей, а в 2023-м – в 144 млн.

По информации канала, налоговых задолженностей у компании нет. Источник обнаружил пометку о недостоверности юридического адреса.

Ранее Олег Газманов объяснил, почему не дает концерты в зоне СВО. Артист говорил: «Мне туда нельзя ехать». При этом Газманову хотелось бы выступить для бойцов. После этих слов депутат Госдумы Виталий Милонов предложил артисту отправиться в зону СВО и пообещал обеспечить безопасность.