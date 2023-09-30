Олег Газманов высказался о работе ЦИПсО в отношении российских артистов
Певец Олег Газманов назвал хейтеров «подонками».
Олега Газманова переполнили эмоции в ток-шоу «Дайте сказать!», в результате чего он поделился своим отношением к хейтерам.
Российский певец и композитор отметил, что раньше не было такого количества хамства и негативных комментариев. Однако сейчас даже есть коллеги, которые держат злобу из-за его успехов.
«Давайте прямо говорить, подонки, которые могут гадко, исподтишка и под никами какими-то гадить у нас в Сетях», — добавил он.
Кроме того, Газманов уверен, что хейтеры — это не только обычные люди, но и как минимум три очень мощные профессиональные специализированные команды, то есть центры ЦИПсО. Их цель заключается в манипуляции массовым сознанием, пишет Life.ru.
Знаменитость поначалу переживал, но вскоре перестал обращать внимание на слухи о его смерти или отъезде в Израиль.
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