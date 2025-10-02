Олег Газманов снизил свой гонорар с 7 до 4 млн рублей из-за отсутствия заказов

Певец Олег Газманов снизил свой гонорар почти в два раза из-за отсутствия заказов. На фоне возросшей популярности после завирусившегося танца в Сети он поднял ценник до 7 миллионов рублей и остался без корпоративов.

Как пишет Telegram-канал Baza, решение о снижении ценника до 4 миллионов рублей Газманов принял через месяц, когда его не пригласили даже на день полиции.

При этом райдер Газманова значительно изименился по сравнению с 2024 годом. Если раньше он запрашивал виски и квашеную капусту, то теперь требует в гримерку продукты исключительно из магазинов премиум-качества.

Газманов предпочитает передвигаться на гастролях на автомобилях Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии с сопровождением ГИБДД на случай «пробок и праздников».

Ранее Олег Газманов ответил на обвинения Аллы Пугачевой в скандальном интервью. Певец осудил артистку за цинизм и заявил, что Алла Борисовна оболгала его.