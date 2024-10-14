Олег Газманов рассказал, кому на российской эстраде написал песни

Народный артист РФ Олег Газманов рассказал, кому из звезд эстрады написал песни. Его слова приводит NEWS.ru.

Как признался музыкант, он написал композиции для Зары и грузинской певицы Тамары Гвердцители. При этом он уточнил, что специально песни своим коллегам не пишет, а работа с Зарой и Гвердцители стала скорее исключением, чем правилом.

«Я пишу для себя. <...> Специально я написал песню Заре. Она ее поет давно уже, пользуется популярностью эта песня. И написал песню для Тамары Гвердцители. Но не писал специально, она такая песня, что может и мужчина петь и женщина», — поделился Газманов.

Исполнитель уточнил, что раздает свои композиции другим артистам, когда празднует очередной юбилей. Также он рассказал, что был тронут, когда участники Арт-кластера «Таврида» исполнили кавер-версии его композиций, которые в последствие вышли отдельным альбомом. Певец добавил, что многие артисты поют его песни и у него есть планы провести концерты с их участием.

Ранее Олег Газманов анонсировал совместный концерт с Shaman и Татьяной Куртуковой.