Олег Газманов рассказал, как дважды довел супругу до истерики на свадьбе

Народный артист Олег Газманов более 20 лет счастлив в браке с супругой Мариной. Влюбленные не скрывают, что в их отношениях не всегда все было гладко. Певец признался, что чуть не сорвал собственную свадьбу.

Знаменитость поделился историей из личной жизни в эфире программы «Судьба человека». Он рассказал, что во время бракосочетания дважды довел Марину до истерики.

Избраннице артиста не понравились широкие кольца, поэтому она попросила его принести в ЗАГС тонкие. Он захватил сразу две коробки, но достал ту самую, где находились широкие кольца. Марина была в ужасе.

«Она громко воскликнула: «Что это? Нет, я не пойду». Я вытащил вторую коробку. Она на меня тогда даже голос повысила», – вспоминает Газманов.

Звезда отмечает, что после еще раз разозлил будущую жену. Во время церемонии он долго не отвечал на главный вопрос у алтаря.

«Женщина в ЗАГСе спрашивает: «Готовы ли вы стать женой…» Она сказала: «Да!» Потом меня спрашивают: «Готовы ли вы быть всю жизнь…» Я задумался и стал держать паузу по Станиславскому», – поделился певец.

Стоит только догадываться, о чем в тот момент думала Марина. Но она простила мужу его выходки. В многочисленных интервью супруги признаются, что очень счастливы вместе. Они проводят друг с другом все свободное время и даже разделяют увлечения. Летом они любят кататься на SUP-бордах.

Ранее мы писали, что Газманов попал в список звезд, которые будут развлекать зрителей в новогоднюю ночь.