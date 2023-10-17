Олег Газманов рассказал, что на первом концерте он заработал 60 рублей, об этом сообщает News.ru.

В этом году Олег Газманов отмечает 55-летие творческой жизни. По случаю круглой даты музыкант устроил пресс-конференцию, на которой рассказал, как начиналась его карьера. Выяснилось, что за свои первые концерты Газманов получал приличный по тем временам гонорар.

«Я играл с группой "Атлантик" в Калининграде. Играли в Доме культуры рыбаков на танцах. Я получал хорошие деньги — 60 рублей. Инженер тогда получал 120. Это были хорошие деньги», — рассказал певец.

Музыкант признался, что тратил заработанные деньги на технику для выступлений. Отвечая на вопрос о том, хватало ли ему средств для существования, Газманов пошутил, что денег было достаточно до момента, пока он не женился.

Ранее мы писали о том, что Олег Гамзанов похвастался квартирами в Латвии и Италии. Однако попасть в них певец не может. Фактически недвижимость Газманова за рубежом оказалась заморожена из-за санкций. Музыкант назвал это сопутствующими потерями.