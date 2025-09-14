Олег Газманов подтвердил, что стал жертвой мошенников

Бренд-менеджер Олега Газманова Иван Ерхов подтвердил информацию о мошенничестве в отношении народного артиста. Представитель звезды добавил, что эта ситуация тянется уже давно.

По словам Ерхова, в отношении исполнителя действительно был совершен акт мошенничества. Эта ситуация произошла давно, но известно о ней стало только сегодня.

«Факт мошенничества был, но из-за того, что идут следственные действия, чтобы им не мешать, Олег Михайлович комментариев не дает на эту тему», — приводит слова Ерхова aif.ru.

Напомним, дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили еще в конце июля. По подозрению в совершении преступления задержали Геворка Саркисяна, основателя детского парка «Кидзания Москва». Изначально бизнесмена заключили под стражу, но затем отправили под домашний арест.

Недавно Олег Газманов получил травму пальца на ноге после своего выступления на Камчатке. Певец уже восстановился и вернулся к активной работе.