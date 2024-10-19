«Old money по-русски»: Ксения Собчак 20 лет хранила сумку за 3,5 млн рублей

Журналистка Ксения Собчак похвасталась винтажной сумкой, стоимость которой превышает 3,5 миллиона рублей. По словам «блондинки в шоколаде», эксклюзивная вещь 20 лет пролежала в ее шкафу.

«Круто — это когда ты не купил винтажную Kelly, а прожил с ней как я 20 лет. Old money по-русски, так сказать», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала снимок, на котором позирует рядом с бархатной сумкой бордового оттенка. К дорогостоящему аксессуару Ксения надела сапоги с принтом в виде зебры, юбку-макси с цветочным узором и серый пиджак с поясом на талии. Образ она дополнила солнечными очками в массивной оправе.

«Что ж, зебра тут лишняя, если на юбке пестрота.... То есть, одно должно быть пестрым - сапоги или юбка, разные стили совсем», - раскритиковали журналистку в комментариях.

При этом пользователи сошлись во мнениях, что бархатная сумка действительно выглядит шикарно.

Ранее Ксения Собчак примерила образ в стиле милитари и стала объектом насмешек в Сети. Фотографией она поделилась в своем блоге.