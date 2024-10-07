«Гимнастерку примеряете?»: Ксению Собчак высмеяли за строгий пиджак в стиле милитари

Телеведущая Ксения Собчак примерила образ в стиле милитари и стала объектом насмешек в Сети. Фотографией она поделилась в своем блоге.

На опубликованном кадре 42-летняя Ксения позировала в удлиненном пиджаке оттенка хаки с карманами. Она подчеркнула талию тонким ремнем в тон и дополнила образ многочисленными аксессуарами.

Кроме того, стилисты сделали знаменитости укладку с прямым пробором, а визажисты – нюдовый макияж с акцентом на губы и черными стрелками на глазах.

«Уже не раз признавалась в любви к коричневым смоки. Такой макияж сейчас особенно актуален с трендом на latte makeup, который активно продвигают все бьюти-инфлюэнсеры», — подписала снимок Ксения.

Пользователи Сети новый образ Собчак не оценили и в шутку отметили, что для завершения образа на пиджаке не хватает погонов.

«Гимнастерку примеряете?» — поинтересовались комментаторы.

При этом нашлись и те, кому образ Собчак понравился. Поклонники отметили, что Ксении идет стиль милитари.

«Очень красивая», - высказалась подписчица.

Ранее Ксению Собчак высмеяли за образ с винтажной сумкой, стоимость которой превышает 500 тысяч рублей. Многие пользователи Сети отметили, что у журналистки отсутствует чувство стиля и вкус.