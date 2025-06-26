«Окунает в грязь, потом полгода отмываться»: Анастасия Волочкова высказалась об отношениях с Никитой Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как поменялось ее отношение к Никите Джигурде. В ходе подкаста «Переговорка» на «Радио-1» она призналась, что актеру нужен от нее только пиар.

Отношения Волочковой и Джигурды стали портиться после того, как в Сеть попало их совместное видео довольно интимного характера. Балерина заявила, что была в не себя от злости, когда узнала об этом. И теперь, по словам балерины, Никита пропал из ее жизни. По этому поводу знаменитость испытывает настоящее счастье, потому что она устала терпеть его выходки.

49-летняя Анастасия рассказала, что выходки Джигурды порой переходили все границы.

«Он окунает меня в грязь, подставляет меня… Потом надо по полгода отмываться от шлейфов. Я просто приняла для себя твердое решение — прекратить общение», — поделилась бывшая прима-балерина Большого театра.

На контрасте с Джигурдой заметно приятнее для Волочковой дружба с Прохором Шаляпиным, которого балерина считает очень душевным человеком.

«Прохор — полная противоположность Никите. Он позитивный человек. Мы любим поржать! У нас прямо истерика позитива! Он нашел себе такой классный образ! Очень люблю его. Он часто бывает у меня дома. В шоу-бизнесе настоящих друзей нет, просто по пальцам пересчитать», — добавила знаменитость.

Ранее мы писали о том, как Анастасия Волочкова резко высказалась о бывшем возлюбленном Сулеймане Керимове.