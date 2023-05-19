46-летний Роман Костомаров находится в реанимации и восстанавливает мышцы после ампутации

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день его жизни ничего не угрожает: мужчина уже общается с близкими и готовится к протезированию. На связь с изданием ТАСС вышел инсайдер и рассказал о состоянии Олимпийского чемпиона.

Оказывается, Роман по-прежнему находится в реанимации, но он продолжает тренироваться и закачивать мышцы. Все это фигуристу необходимо для того, чтобы операция по протезированию прошла успешно.

«Роман набирается сил, закачивает мышцы. На это нужно время. Пока остается в реанимационной палате. Настроение нормальное», — сообщил инсайдер.

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