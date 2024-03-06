Оксану Акиньшину застали с бойфрендом Кристины Асмус

Актриса Оксана Акиньшина исполнила главную роль в российском сериале «Неверные». На премьере картины знаменитость находилась в неожиданной компании.

Акиньшина надела на премьеру элегантный брючный костюм коричневого цвета. Волосы 36-летняя звезда собрала в пучок, а губы подчеркнула яркой помадой.

Интересно, что Оксана вышла в свет без Данилы Козловского, который обычно сопровождает артистку на публичных мероприятиях. Сейчас актер находится на гастролях в Европе, пишет «7Дней.ru».

В итоге артистка появилась в сопровождении режиссера проекта, Алексея Кузьмина-Тарасова. На красной дорожке все внимание звезды было приковано к коллегам по сериалу — Евгению Санникову и Роману Евдокимову, которого недавно заподозрили в разрыве с звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус.

Журналисты отметили, что Акиньшина кокетничала с Евдокимовым, совершенно не обращая внимания на пристальные взоры папарацци.

Напомним, слухи о расставании актрисы с Козловским возникли еще в конце 2023 года. Несмотря на них, актеры появились вместе на мероприятии в Москве.