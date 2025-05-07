Оксане Самойловой пришлось вмешаться в конфликт из-за дочери Ариелы. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях в Сети разгорелся скандал — дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела вместе с родителями посетила концерт рэперов Kai Angel и 9mice. Дочь знаменитостей даже попала на сцену во время выступления артистов.

Однако посетители концерта рассказали, что стали свидетелями конфликта между Ариелой, Джиганом и организаторами мероприятия. Так, один из зрителей утверждает, что Ариела попросила организаторов потанцевать рядом со сценой, на что в ответ услышала отказ и оскорбления. Тогда в конфликт вмешался Джиган, который дал понять, что это его дочь.

«Ее повели в качестве извинений на сцену после этого», — рассказал очевидец.

Однако Оксана Самойлова поспешила заверить, что никакого конфликта на самом деле не было.

«Не было такого, не врите», — написала она под роликом в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова назвала 5-летнего сына трусом, который боится всего на свете.