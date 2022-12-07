14:42, 07 декабря 2022
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Оксана Самойлова заподозрила, что слишком много платит няням
Блогер и мать четверых детей Оксана Самойлова поинтересовалась у подписчиков, сколько стоит няня в сутки. Получив ответы, что услуги обходятся в 2-6 тыс. рублей в день, она заподозрила, что платила слишком много.
Самойлова сообщила, что два года не может найти помощницу для ухода за старшими детьми. При этом у сына Давида «есть хорошая няня».
Жена рэпера Джигана поделилась, что агентство присылает нянь за 8 тыс. рублей в сутки, хотя по факту такие варианты не стоят и 3 тыс., пожаловалась она.
«Складывается ощущение, будто они впервые вышли из дома и никогда с детьми не работали», - рассказала Самойлова о нянях и пришла к выводу, что надо менять агентство.
Ранее жена Джигана рассказала об «одной проблемке» в поведении сына.
Источник фото:Игорь Генералов/ Starface.ru
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#няня,