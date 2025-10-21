Оксана Самойлова вместе с детьми отправилась в путешествие на автодоме. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Оксана Самойлова вместе с дочерьми уехала в Суздаль на автодоме. Знаменитость выложила кадры с обзором транспортного средства — в машине две кровати, кухня, обеденная зона.

Уже приехав в Суздаль Самойлова заселилась в отель с отдельными домами в виде срубов. На входе звездную семью встречали с караваем и песнями под гармонь. Дочь блогерши Лея охотно танцевала под аккомпанемент.

После этого для Самойловой сыграли на гуслях, а сама знаменитость попробовала сыграть на пиле. Семью Самойловых также прокатили на карете. Правда, в поездке Лея и Майя уснули.

