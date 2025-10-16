Оксана Самойлова вернулась в дом к Джигану после подачи заявления на развод

Блогерша Оксана Самойлова приехала в загородный семейный дом после того, как подала документы на развод. Она опубликовала несколько фото из особняка, но ничего не пояснила.

Первое судебное заседание по разводу звезд назначено на 28 октября, но при этом все еще неизвестно, что стало причиной расставания. Оксана долгое время не публиковала контент в Сети, затем улетела в Париж на Неделю моды, а теперь вернулась в Москву в дом к Джигану. Самойлова запечатлела интерьер, показала «несостоявшуюся гардеробную» и увиделась с сыном, который теперь все время проводит с отцом.

Предстоящий развод блогерша не комментирует. Она лишь делилась, что расскажет все подробности позже. Джиган хоть тоже не заговаривает о причинах расставания, но делает грустные публикации в Сети и публично признается в любви жене. Рэпер даже выпустил песню, посвященную Оксане.

Напомним, что супруги уже дважды оказывались на грани развода. Оба раза из-за зависимости и измен Джигана. Самойлова делилась, что в третий раз не простит мужа. Впрочем, многие подозревают, что пара просто таким образом подогревает к себе интерес.

