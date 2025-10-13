«Удивляться не стоит»: жена Селиванова назвала причину развода Самойловой и Джигана

Жена актера Владимира Селиванова, Александра, прокомментировала громкий развод Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По ее мнению, крах их отношений был закономерным, а главным «тревожным звоночком» стал тот факт, что звезды давно спали в разных спальнях.

Селиванова является многодетной матерью и участницей шоу «Большой куш. Бангкок». Она была не удивлена расставанию пары. В качестве аргумента она привела их же откровение из одного из интервью.

«Недавно мне попалось их интервью, где они открыто говорят, что давно спят в разных кроватях и не придают этому значения. Но на самом деле это уже флажочек», — отметила Александра.

Она подчеркнула, что не считает раздельный сон просто бытовой привычкой. По ее словам, совместный ночной отдых — это важная составляющая эмоциональной и физической близости.

«Это физическая близость, тепло, контакт, которые укрепляют связь. Когда муж с женой по вечерам расходятся по разным спальням, это часто говорит не столько о заботе о сне, сколько об отдалении, психологическом и чувственном», — пояснила жена Селиванова.

Александра считает, что брак без страсти и бытового единства превращается просто в сожительство.

«Так что удивляться не стоит. Это не внезапность, а просто точка в истории, которая давно, думаю, шла к финалу», — резюмировала она.

При этом Селиванова добавила, что не навязывает свою точку зрения, а лишь делится личным мнением, основанным на собственном опыте, и подчеркнула, что в ее семье подобных проблем нет.

