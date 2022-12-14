Оксана Самойлова старалась не замечать появившуюся на свадьбе сестру-колясочницу

На свадьбе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана впервые за долгое время отсутствия появилась ее сестра-колясочница, певица Юлия Самойлова. Впрочем, особого общения между родственниками не было.

Двоюродная сестра провела вечер, скромно сидя за столом. Она была одета в белоснежное платье с черными цветами. Волосы Самойловой выкрашены в холодный белый цвет и заплетены в дреды.

Ведущие торжества поинтересовались, как ее дела. Певица заявила, что всё прекрасно.

Напомним, в 2018 году Самойлова участвовала в «Евровидении», но не прошла в финал конкурса. После неудачного выступления ее перестали приглашать на телешоу и концерты.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова унизила Оксану Самойлову на свадьбе и едва не сорвала мероприятие.