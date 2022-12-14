11:03, 14 декабря 2022
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Оксана Самойлова старалась не замечать появившуюся на свадьбе сестру-колясочницу
На свадьбе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана впервые за долгое время отсутствия появилась ее сестра-колясочница, певица Юлия Самойлова. Впрочем, особого общения между родственниками не было.
Двоюродная сестра провела вечер, скромно сидя за столом. Она была одета в белоснежное платье с черными цветами. Волосы Самойловой выкрашены в холодный белый цвет и заплетены в дреды.
Ведущие торжества поинтересовались, как ее дела. Певица заявила, что всё прекрасно.
Напомним, в 2018 году Самойлова участвовала в «Евровидении», но не прошла в финал конкурса. После неудачного выступления ее перестали приглашать на телешоу и концерты.
Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова унизила Оксану Самойлову на свадьбе и едва не сорвала мероприятие.
Источник фото:AA/ABACA/EAST NEWS
Источник:Prozvezd.info
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: