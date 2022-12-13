Анна Седокова унизила Оксану Самойлову и чуть не сорвала ее свадьбу с Джиганом

Вчера состоялась самая ожидаемая свадьба отечественного шоу-бизнеса. Речь идет о торжестве Оксаны Самойловой и Джигана, которое посетили все знаменитости. Не стала исключением и Анна Седокова, которая едва не сорвала мероприятие.

Выступая с поздравительной речью, певица произнесла странную фразу: «Я 10 лет думала, что песня "Холодное сердце" посвящена Оксане, а, оказывается, нет».

Подобное заявление ввело в ступор молодоженов, которые явно были не готовы к такой подставе от гостьи. Растерявшийся Джиган нашел ответ на выпад Седоковой. «Оксане-Оксане. Слова куплета посвящены жене: "Ты та, от которой мне нужны дети"», — оправдался музыкант.

После этого Самойлова что-то прошептала на ухо Анне. Как сообщают очевидцы, невеста старалась всем видом показать, что ее провокация не задела.

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