Оксана Самойлова сорвалась в день рождения дочери

Оксана Самойлова и рэпер Джиган устроили дочери Ариеле 12-летие в стиле Tiffany. Однако в день рождения у модели в блоге разразился скандал.

Звездный вечер Самойлова активно транслировала в соцсетях. Знаменитость показала дочь в интересном платье с вырезом на животе и ярким макияжем. Однако не все подписчики положительно это восприняли.

«Мне одной непонятно, почему она свою дочь одевает как эскортницу?» — прокомментировала одна из фанаток.

На нападки поклонников Самойлова решила ответить. Супруга Джигана эмоционально перешла на матерную лексику, дав понять, что не согласна с мнением окружающих.

«Идите … Если вам так кажется, то вы просто конченные», — написала Оксана.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова и Джиган тратят 500 тысяч рублей ежемесячно на квартиру в Дубае.