Оксана Самойлова и Джиган платят 500 тысяч рублей в месяц за квартиру в Дубае

Оксана Самойлова и Джиган считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Дело в том, что еще совсем недавно супруги находились на грани развода. В одном интервью артист признался: причиной подобного стал его разгульный образ жизни. К счастью, знаменитостям удалось спасти брак и наладить отношения: теперь они снова вместе и путешествуют по самым дорогим странам. Портал PROZVEZD решил выяснить, в какую сумму обходится роскошная жизнь супругов.

Пара никогда не скрывала, что имеет недвижимость в ОАЭ. Не так давно Самойлова и Джиган стали обладателями квартиры за 36 миллионов рублей, площадь которой составляет 121 квадратный метр. Светская львица призналась, недвижимость они взяли в рассрочку и платят за нее 500 тысяч в месяц. По данным источника, за эту покупку супруги получили резидентство на три года в ОАЭ.

Ранее мы писали о том, что дочь Оксаны Самойловой получила серьезную травму и оказалась в больнице. Подробности смотрите здесь.

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