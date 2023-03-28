Оксана Самойлова собралась уезжать из страны после новости о тайной любовнице Джигана

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова как никогда близки к разводу. К такому выводу пришли поклонники, когда увидели в соцсетях предполагаемую переписку музыканта с тайной любовницей. Но звезда опроверг слухи и заявил, что это фейк. К его несчастью, жена успела узнать об этом и даже отреагировала в соцсетях.

В последнее время музыкант никак не может уладить отношения с супругой. Пока непонятно, что именно стало причиной конфликта. Но Джиган проводит время вдали от семьи, публикует архивные фото, а Оксана признается, что они уже не живут вместе.

Брюнетка услышала по радио новость о том, что ее муж переписывается с неизвестной девушкой в соцсетях. Он якобы приглашал ее вместе позаниматься спортом и увидеться. Самойлова решила записать свою реакцию на подобную информацию. На новом видео супруга знаменитости сидела с озадаченным видом, но не выражала ярких эмоций.

«Новости, конечно, интересные, ничего не скажешь! Но у меня есть известия получше. Я сейчас забрала паспорта с визами, это значит, что намечается поездочка», – рассказала 34-летняя бизнес-леди.

В конце новости на радио уточнили, что Джиган опроверг информацию о переписке, поэтому выражение лица у Оксаны стало помягче. Она не стала подливать масла в огонь, а призналась, что собралась в путешествие. Девушка не говорит, возьмет ли с собой избранника.

Поклонники были удивлены, что Оксана так легко реагирует на слухи о муже. Некоторые даже предполагают, что пара специально придумала эту историю, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Ведь рэпер активно занимается творчеством и продвигает свои треки, а Самойлова постоянно рекламирует косметику собственного бренда.

В Сети ходили слухи, что семья планирует снимать реалити-шоу. Девушка высказалась и на эту тему.

«Как вы поняли, никакое реалити-шоу мы не снимаем, к сожалению. На самом деле я бы хотела, чтобы это было так, но нет. Я знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений, разъяснений ситуации, но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить», – призналась Оксана.

Ранее мы писали о том, что Джиган продает свой особняк под Москвой за 200 миллионов рублей.