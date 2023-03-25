«200 миллионов»: Джиган и Оксана Самойлова поделят нажитое имущество

Не прошло и недели с тех пор, как Оксана Самойлова призналась журналистам, что больше не живёт вместе со своим мужем Джиганом, а хип-хоп исполнитель уже выставил на продажу их роскошный особняк в подмосковном посёлке «Шато Соверен».

В стоимость входят: участок, высаженный зеленым газоном, двухэтажный дом, обеденный зал с камином, пара кабинетов, баня с хамамом, зал тренажерный, небольшой кинотеатр, а также гараж на несколько машин и домик для гостей.

Кроме того, счастливый покупатель получит доступ к открытому бассейну и детской площадке.

Как сообщает telegram-канал Mash, особняк обойдется в скромные 200 млн рублей.

Напомним, недавно телеведущая перестала вести социальные сети, а после видео её мужа из рехаба, заявила, что уже месяц живет с ним порознь.

Разумеется, слухи про готовящийся развод вспыхнули моментально. Если разговоры подтвердятся, и звёздная парочка расстанется, Оксане отойдет половина совместно нажитого имущества. То есть небольшая квартира на Хорошевском шоссе, Mercedes-Benz V-class, Chevrolet Lanos и Volkswagen Multivan.