Опубликовано 26 октября 2025, 12:17
Оксана Самойлова сменила имидж и показала себя с короткой челкой

© Starface.ru

Оксана Самойлова сменила имидж и показала себя с короткой челкой. Об этом стало известно из соцсетей.

Оксана Самойлова на фоне развода с Джиганом решила сменить имидж. Блогерша выложила фото с новой стрижкой — на снимке заметна короткая челка, прикрывающая лоб Самойловой. Знаменитость дополнила образ макияжем в стиле «смоки айс».

«Моя новая эра», — подписала фото она.

© Соцсети

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом в начале октября после 12 лет брака. Ни Самойлова, ни Джиган не объясняют причины расставания.

Ранее мы писали о том, что блогера Оксана Самойлову и рэпера Джигана заподозрили в желании поднять себе рейтинги громким заявлением о разводе после 13 лет брака. Пару заметили вместе на отдыхе в Дубае.