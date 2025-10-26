Опубликовано 26 октября 2025, 12:171 мин.
Оксана Самойлова сменила имидж и показала себя с короткой челкой
© Starface.ru
Оксана Самойлова сменила имидж и показала себя с короткой челкой. Об этом стало известно из соцсетей.
Оксана Самойлова на фоне развода с Джиганом решила сменить имидж. Блогерша выложила фото с новой стрижкой — на снимке заметна короткая челка, прикрывающая лоб Самойловой. Знаменитость дополнила образ макияжем в стиле «смоки айс».
«Моя новая эра», — подписала фото она.
Напомним, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом в начале октября после 12 лет брака. Ни Самойлова, ни Джиган не объясняют причины расставания.
Ранее мы писали о том, что блогера Оксана Самойлову и рэпера Джигана заподозрили в желании поднять себе рейтинги громким заявлением о разводе после 13 лет брака. Пару заметили вместе на отдыхе в Дубае.