Оксана Самойлова сменила имидж и показала себя с короткой челкой. Об этом стало известно из соцсетей.

Оксана Самойлова на фоне развода с Джиганом решила сменить имидж. Блогерша выложила фото с новой стрижкой — на снимке заметна короткая челка, прикрывающая лоб Самойловой. Знаменитость дополнила образ макияжем в стиле «смоки айс».

«Моя новая эра», — подписала фото она.