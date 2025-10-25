НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 октября 2025, 16:05
1 мин.

Оксана Самойлова и Джиган после объявления о разводе вместе отправились в Дубай

© Starface.ru

Блогера Оксана Самойлову и рэпера Джигана заподозрили в желании поднять себе рейтинги громким заявлением о разводе после 13 лет брака. Пару заметили вместе на отдыхе в Дубае, хотя еще недавно Оксана демонстративно проводила время в одиночестве в апартаментах в Москва-Сити.

В Сети завирусилось видео, снятое случайными прохожими в Дубае. На кадрах Джиган, одетый в белую рубашку, открыл дверь и помог выйти из машины Оксане Самойловой. Пара вместе проследовала к зданию и скрылась за входом.

«Джиган и Самойлова вместе», - подписали видео авторы.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что супруги передумали разводиться или же вообще не собирались этого делать.

«Возможно, это не они, просто похожи», — не исключили пользователи.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, осенью 2025 года Оксана подала на развод с Джиганом. Что стало причиной расставания — не уточняется. Супруги воспитывают четверых детей.

Ранее сообщалось, что суд Москвы начнет бракоразводный процесс Оксаны Самойловой и Джигана 28 октября.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
