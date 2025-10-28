Блогер Оксана Самойлова приехала в суд с режиссером реалити-шоу. Напомним, 28 октября назначена ее беседа с супругом Джиганом по делу о разводе.

О появлении Самойловой сообщает StarHit.

Блогер прибыла в суд в черных солнцезащитных очках. Самойлова выбрала черное длинное пальто, брюки и темную кофту. Звезда забрала волосы сзади в пучок.

«Вы шикарно сегодня выглядите. На развод, как на праздник», - произнес кто-то из мужчин. Самойлова посмеялась и поблагодарила за комплимент. Затем вместе с представителем Оксана прошла в нужный кабинет.

Издание пишет, что Самойлова приехала в суд со съемочной группой и режиссером реалити, которое снимает звездная пара.

Ранее сообщалось, что представлять интересы рэпера Джигана будет адвокат Сергей Жорин.

Заседание 28 октября – это предварительная беседа. Судья рассмотрит детали иска. Будут решены формальности: правильно ли подан иск и хватает ли документов. Будет назначена дата основного слушания.