Джигану и Оксане Самойловой не удалось договориться о создании питомника для коз. Об этом стало известно из соцсетей.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова на днях приезжали в Южное Бутово, где пенсионер Валерий Аникеев содержит поголовье коз. Мужчина ежедневно выпускает рогатый скот на самовыгул — в итоге они бродят по городским улицам и иногда запрыгивают на автомобили.

Суд постановил Аникееву установить забор, который смог бы ограничить передвижение коз, но тот наотрез отказался это делать. Когда на место приехала Оксана Самойлова с супругом, которые хотели помочь пенсионеру обустроить его участок, тот тоже не стал принимать их помощь.

«Хозяин очень эксцентричный и не хочет, чтобы вообще что-то делали, чем-то помогали. Даже чтобы ставили заборы там. Мы не в силах, ребятушки, повлиять на данный вопрос», — заявила блогерша.

По мнению адвоката Святослава Зуева, если Аникеев не исполнит решение суда в срок, то в дело включится Комитет ветеринарии.

«Иск комитета ветеринарии был удовлетворен до 22 ноября. Если это решение не будет обжаловано, оно вступит в законную силу. Комитет ветеринарии получит исполнительный лист и сможет принудительно обязать исполнить решение суда», — объяснил он в беседе с «Москвой 24».

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова назвала возможную причину смерти деревенской козы.