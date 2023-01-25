Оксана Самойлова предъявила пятую беременность на большом сроке

Блогер и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фото с округлившимся животом, намекая на пятую беременность. Недавно ее супруг обмолвился, что готов к рождению еще одного малыша.

Находясь в путешествии, Самойлова показала себя лежащей на диване. При этом она поглаживала круглый живот, как обычно делают беременные женщины.

Самойлова иронично подписала кадр: «Картошечка». Блогер намекала, что живот появился после плотного ужина.

Ждет ли Самойлова пятого ребенка, станет известно позже. Пока она и ее супруг лишь подогревают интерес публики к этой теме. Однако если судить по записи, срок у Самойловой превышает пять месяцев.

Ранее блогер утверждала, что ей непривычно быть небеременной. Джиган, в свою очередь, заявил, что готов стать отцом пятый раз.