Оксана Самойлова предъявила пятую беременность на большом сроке
Оксана Самойлова показала округлившийся живот после слов Джигана о пятом ребенке.
Фото: Freepik.com
Блогер и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фото с округлившимся животом, намекая на пятую беременность. Недавно ее супруг обмолвился, что готов к рождению еще одного малыша.
Находясь в путешествии, Самойлова показала себя лежащей на диване. При этом она поглаживала круглый живот, как обычно делают беременные женщины.
Самойлова иронично подписала кадр: «Картошечка». Блогер намекала, что живот появился после плотного ужина.
Ждет ли Самойлова пятого ребенка, станет известно позже. Пока она и ее супруг лишь подогревают интерес публики к этой теме. Однако если судить по записи, срок у Самойловой превышает пять месяцев.
Ранее блогер утверждала, что ей непривычно быть небеременной. Джиган, в свою очередь, заявил, что готов стать отцом пятый раз.
Фото: Скриншот видео с личной страницы Оксаны Самойловой