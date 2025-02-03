Оксана Самойлова подговорила детей украсть из магазина тележку с продуктами. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Оксана Самойлова решила разыграть своих детей — она пришла в продуктовый магазин вместе с сыном Давидом и дочерью Леей. Однако соврала детям, что забыла дома кошелек. Тогда Самойлова предложила незаметно украсть из магазина продукты.

Дети блогерши сначала не соглашались на кражу, но потом все же решили вывезти тележку с продуктами мимо кассы. Впрочем, уже у выхода она остановила Лею и Давида и рассказала, что разыграла их.

«Да мы так и думали, что это какой-то розыгрыш!» — заявил 4-летний Давид.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова пожаловалась на мужа Джигана, который крадет ее духи.