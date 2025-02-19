Оксана Самойлова подарила 5-летнему сыну Давиду необычного питомца

Оксана Самойлова подарила 5-летнему сыну Давиду корову. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Оксана Самойлова показала, как ее сын Давид отпраздновал пятилетие. Мальчику устроили вечеринку в деревенском стиле, а главным подарком стала корова.

Самойлова выложила в соцсетях ролик, на котором еще два месяца назад сын уговаривал купить ему корову. По словам мальчика, он готов был ухаживать за животным самостоятельно.

В итоге подарок в виде коровы ждал ребенка на улице в его день рождения.

«У тебя в комнате будет жить. Ты сказал, что будешь убирать какашки. Сейчас она накакает, у тебя будет весь день развлечений», — посмеялась Самойлова.

На это мальчик ответил, что больше не хочет корову.

«Я передумал!» — заявил он.

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