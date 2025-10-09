Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты нашли в картотеке мировых судов иск о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Именно блогерша стала инициатором заявления. Известно, что иск подан еще 6 октября.

Госпошлина, уточняют журналисты, уже оплачена.

Напомним, в последние несколько недель Оксана Самойлова не появляется в компании супруга — она улетела за границу на Парижскую неделю моды. Джиган при этом остался в Москве. Слухи о возможном разводе пары появились в последние несколько дней.

При этом Самойлова накануне публиковала в соцсетях контент, в котором жаловалась матери, что «устала быть сильной».

Оксана Самойлова и Джиган вместе воспитывают четверых детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

Ранее мы писали о том, что Тимати и Джигана заметили в компании девушки, похожей по типажу на Решетову.