Мошенники придумали новую схему обмана от имени актёра Павла Деревянко

Мошенники, пользуясь именем актера Павла Деревянко, придумали новую схему обмана доверчивых граждан. Они предлагают вложиться в проект, связанный с «умными домами».

Подробности рассказало издание «Абзац».

Корреспонденту сайта позвонил неизвестный: он представился сотрудником компании «Оливия Инжиниринг» и сослался на «общего знакомого» – Павла Деревянко. Злоумышленник сообщил, что планируется создать поселок с «умными домами» и есть две локации в Сочи и Подмосковье. Для входа в проект нужны средства в размере от 500 млн рублей.

«Ищем инвестиции и людей, которые заинтересованы в этой истории, которые живут в ногу со временем», - сказали по телефону.

Член Ассоциации «Национальная Лига Финансовых Советников» Сергей Макаров назвал это мошеннической схемой и объяснил, что подобные предложения не распространяются через холодные звонки: они адресные, для определенных клиентов. Цель звонящих, говорит эксперт, - «прощупать, есть ли у человека деньги». За этим последует следующий этап мошеннической работы.

Ранее вокруг имени Деревянко разразился скандал. Актер вложился в криптопроекты, но потерял много денег. Предприниматели обвинили артиста в том, что доверились ему и передали крупные суммы. Сам Деревянко назвал себя потерпевшим и отрицает причастность к мошенничеству. Недавно стало известно, что еще один предприниматель подал на него заявление в полицию.