Очень простой декор: Ани Лорак установила елку к Новому году за 300 тысяч рублей

Певица Ани Лорак установила елку к Новому году за 300 тыс. рублей. Об этом сообщила декоратор Марина Миланская.

Судя по фото, новогодний символ у Лорак украшен игрушками золотого и красного цветов. На макушке елки ничего нет, по всему дереву заметны крупные цепи.

Декоратор Миланская сообщила Telegram-каналу «Звездач», что у певицы очень простой декор и елка. За новогоднее дерево она могла заплатить до 300 тыс. рублей.

Ранее Миланская прокомментировала украшение елки актрисы Екатерины Волковой. Звезда «Ворониных» признавалась, что не может налюбоваться праздничным деревом.

Елка у Волковой украшена бархатным декором и большим бантом на макушке, использована гирлянда роса. Миланская заявила, что максимальная стоимость елки может составить полмиллиона рублей.