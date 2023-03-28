Оксана Федорова показала мужа, которого скрывала от широкой аудитории
Фото: Kashaev Pavel/East News
Модель и ведущая Оксана Федорова показала второго мужа Андрея Бородина, которого старается скрывать от широкой аудитории. Она состоит в браке с предпринимателем с 2011 года и носит его фамилию.
На этот раз Федорова решила приоткрыть завесу тайны и показала супруга со спины. Модель подписала фото: «Твоя сила духа красноречивее любых слов».
Поклонники обрадовались, увидев пару, и пожелали счастья.
В браке с Бородиным Федорова родила двоих детей: сына и дочь. Мальчик занимается спортом, а девочка - балетом и музыкой.
Брак с первым мужем бизнесменом Филиппом Тофтом продлился три года. Детей в их союзе не появилось. Решение о разводе было принято обоюдно.
Ранее сообщалось об увеличении размера шеи у Федоровой. Врач заявила, что это может быть признаком проблем с почками и сердцем.