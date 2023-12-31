Оксана Домнина рассказала о жизни с Романом Костомаровым после ампутаций

Фигуристка Оксана Домнина откровенно рассказала о жизни с мужем Романом Костомаровым, перенесшим ампутации конечностей после тяжелой пневмонии. Она призналась, что в их семье после госпитализации произошли кардинальные изменения.

«Конечно, жизнь разделилась на до и после. Но жизнь после — она тоже есть. В наших руках сделать ее прекрасной и счастливой», - сказала Домнина в комментарии «Матч ТВ».

При этом спортсменка подчеркнула, что никому не понять, что пережил Роман, но и никто не знает, как себя чувствовала она.

«Сложно даже представить, через что проходят люди, которые сталкиваются с проблемами. Хочется пожелать верить и никогда не сдаваться», —заключила Домнина.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и инсульт. Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее мы писали, что фигурист Роман Костомаров пережил 16 операций. Он признался, что пожалел о данном согласии на ампутацию конечностей.