37-летняя актриса Оксана Акиньшина проигнорировала собственную премьеру, которая состоялась на «Мосфильме». Она исполнила главную роль в фильме «За слова отвечаю».

Акиньшина сыграла в картине инфоцыганку. Ее появления ждали зрители и люди, причастные к киноиндустрии, но чуда не произошло: на показ актриса не явилась.

Как пишет mk.ru, лавры достались другим – звездами вечера стали актрисы Настасья Самбурская и Татьяна Орлова. Самбурская была на премьере в длинной юбке и блузе. Образ актриса создала сама.

У Самбурской нет стилиста – подбором вещей занимается самостоятельно.

«И в какой-то момент я поняла, что было бы здорово самой что-то сделать», - поделилась она.

Наряд должен был сидеть на актрисе иначе – к премьере она сбросила вес. По словам Самбурской, приходится много работать, а поесть получается два раза в день.

«Из-за того, что третий раз не успеваю, я худею. А еще и не сплю иногда», - рассказала она.

В середине октября сообщалось, что Акиньшина улетела на Мальдивы с детьми. Ее возлюбленного Данилы Козловского на отдыхе не было.